Başkan Altay, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Zafer Sanayi Camisi’nde kılınan Cuma namazının peşinde sanayi çalışanları ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi kadar her hafta bambaşka bir mahallede gerçekleşen “Cuma Buluşmaları” devam ediyor. Büyük ilgi gören programda vatandaşlar, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birebir görüşerek özlem ve önerilerini iletme imkanı buluyor. Cuma buluşmalarının bu haftaki adresi Galibiyet Sanayi oldu. Namaz sonrasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gelen açlık ve önerileri dinledi. Programda, Başkan Altay’a AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve bölüm müdürlerinin yanı sıra, belediye meclis üyeleri ve Ak Parti Selçuklu teşkilat üyeleri de eşlik etti.

Emeklisinden esnafına, ev hanımından öğrencisine, Selçuklu’ da yaşamış herkesin yaşam kalitesini arttırmak için projeler ürettiklerini açıklayan Başkan Altay, “Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye’de en büyük yatırım yapan ilçe belediyelerinden biriyiz. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi gibi Türkiye’ye örnek projeleri hayata geçirdik. Hemen yanı başımızda bulunan Selçuklu Kongre Merkezi’nde incelemeler şipşak devam ediyor. Çocuklarımız için kütüphaneler ve spor alanları, hanımlarımız ve emeklilerimiz için lokaller, sanayi çalışanlarımız için sosyal tesisler üretiyoruz. Daha hoş bir Selçuklu için park ve yeşil alanlar, yüzme havuzları, tenis kortları imal ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sosyal hayatıyla, eğitim, kültür ve spor alanlarıyla daha modern ve mutlu bir Selçuklu’ da yaşamalarını karşılamak” dedi.

Sanayi çalışanlarının sosyal ve kültürel hayatına canlılık kazandırmak için Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisini ilçeye kazandırdıklarını söyleyen Altay, “Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisi, Konya’da sanayi çalışanlarına yönelik yapılan birincil sosyal tesis. Tesisimizde derslikler, mescit, buluşma salonu, dağıtılmış etkinliklerin yapacağı alanlar bulunuyor. Elmas Kuran Kursu ile yürütülen müşterek çalışmalarla sanayi çalışanlarına Kuran ve fıkıh kursları da veriliyor. Sanayide çalışan tüm gençlerimizi tesisimize bekliyoruz” dedi.