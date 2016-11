Başkan Altay: “Selçuklu demek hizmet demek”

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma buluşmaları dahilinde Karatay Sanayi’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi kadar da gerçekleştirilen Cuma buluşmaları hizmet kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Her hafta farklı bir mahallede vatandaşlarla bir araya gelerek açlık ve önerileri uygun dinleyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Sanayi’nde esnaflarla buluştu. Programda Başkan Altay’a, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Rafet Baştürk, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve bölüm müdürlerinin yanı sıra, belediye meclis üyeleri ve Ak Parti Selçuklu teşkilat üyeleri de eşlik etti. Altay Yeni Cami’de kılınan namazın ardından esnafla sohbet etti ve istekleri dinledi.

“Güleryüzlü, güvenilir ve gayretli belediyecilik anlayışı ile halkımızla her fırsatta bir araya gelmeye çaba ediyoruz” diyen Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,“Selçuklu’da halkımızla dinç bir bağımız var. Bunda en manâlı etken irtibat kanallarımızı her zaman açık tutarak halkımızla iç içe olmamız. Geleneksel hale getirdiğimiz ve halkımızın yoğun ilgisi ile aralıksız Cuma buluşmalarımızı Başkan Yardımcılarından, birim müdürlerimize değin çok geniş bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Böylece sahada yapılan hizmetleri halkımıza birebir anlatırken, yapılacak çalışmalarla ilgili de halkımızla istişarelerde bulunuyoruz” dedi.

“Selçuklu aramak hizmet seslenmek” diyen Başkan Altay, “Selçuklu’da çok geniş bir yelpazede hizmet üretiyoruz. Herzamanki belediyecilik hizmetleri olan fen işleri, temizlik ve yeşil alan hizmetlerinde Türkiye’ye misal belediyeyiz. Selçuklu’nun 72 mahallesine hizmet götürüyoruz. Mahallelerimize yapılan aile hayat merkezleri, emekli konakları, spor salonları, okullar ve çoğu tesisle Selçuklu’ya mührümüzü vurmaya devam ediyoruz. Selçuklu yalnızca bugün değil gelecekte de Türkiye’nin misal belediyeleri aralarında yer almaya devam edecek. Bunda halkımızın güven ve desteği en önemli gücümüz” diye konuştu.