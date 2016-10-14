Başkan Altaydan öğrencilere aşure ikramı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal ağ üzerinden aşure başvurusunda bulunan öğrencilere Alaaddin Keykubat kampüsünde aşure ikramında bulundu.

Selçuklu Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferinin yaşatılması nedeniyle geleneksel aşure ikramını bu yıl da sürdürüyor. Selçuk Üniversitesi Alaaddin Kampüsü Gökkuşağı’nda gerçekleşen programda binlerce kişiye aşure ikramında bulunuldu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin’in katıldığı aşure etkinliğine öğrenci ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Rafet Baştürk, Selçuklu Şehir Konseyi Başkanı Abdullah Plato, Selçuklu Şehir Halkı Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Muharrem Karakuş, Selçuklu Belediyesi Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları ve bölüm müdürleri de katıldı.

Selçuk Üniversitesi Kampüsü içinde aşure dağıtımının gelenek haline geldiğini açıklayan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Selçuklu Belediyesi olarak, Selçuk Üniversitesi’nde fakat öğrencilerimizin isteğini yerine getiriyoruz. Sosyal medyadan arkadaşlarımız, Muharrem Ayı nedeniyle aşure dağıtmamızı talep ettiler. Biz de Gençlik Meclisimizle birlikte 10 bin aşure dağıtıyoruz. Konya’ya gelen çocuklarımıza geleneklerimizi yaşatmak adına iyi bir organizasyon oldu. Muharrem Ayı, tüm İslam alemine bereket, bereket ve refah getirsin” dedi.

Düzenlenen aşure dağıtımı etkinliği ile, toplumsal mozaiği yaratıcı inanç ve kültürel değerlerin yaşatıldığını söyleyen yurttaş ve öğrenciler, böyle bir günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için Selçuklu Belediyesi’ne teşekkür etti. Selçuklu Belediyesi, ilçenin öbür noktalarında 10 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Başkan Altay, Kampüs Gökkuşağı AVM’ de açılan 15 Temmuz Sergisini de ziyaret etti.

Öte yana, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dost Eli Derneği’nin, Selçuklu Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği aşure dağılma etkinliğine de katıldı. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar’ın da katıldığı etkinlikte Başkan Altay, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.