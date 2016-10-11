Başkan Ayantaş'tan başarılı gence hediye

ANKARA (AA) – Akyurt Belediye Başkanı Gültekin Ayantaş, KPSS puan 121 türünde Türkiye birincisi olan Mustafa Akarsu’ya dizüstü bilgisayar hediye etti.

Akarsu, Ankara Evi’nde Başkan Ayantaş’ı ziyaret etti.

Başkan Ayantaş, Akarsu’nun ilçenin gururu olduğunu belirterek, “Akyurtlu tüm öğrencileri ders çalışmaya, başarılı olmaya özendirmek amacıyla kendisine küçük bir hediye vermek istedik. Mustafa’nın bu başarısının artarak devam edeceğine, kendisini daha iyi yerlerde göreceğimize olan inancım tamdır. Kendisini tebrik ediyorum. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Mustafa Akarsu da sınavın ardından yaptığı tercihte Kırıkkale Anadolu Lisesine kimya öğretmeni olarak atandığını kaydetti.

Ayantaş, Akarsu’ya dizüstü bilgisayar hediye etti.