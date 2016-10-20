Başkan Aydın, Özel Harekat Polislerini ziyaret etti

SİVAS (AA) – Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas’ta görev yapan özel harekat polislerini ziyaret etti.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Mahir Kuzucu, Belediye Meclis Üyeleri Seyfi Baş, Celalettin Çelik ve Fatih Şener Sivas-Ankara kara yolunda bulunan özel harekat şube müdürlüğünü ziyaret ederek, görev başındaki polisler ile bir süre sohbet etti.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü içinde bulunan şehitler anı köşesini de inceleyen başkan Aydın, Özel Harekatın 15 Temmuz’da büyük bir sınav verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Herkeste,’eğer bu işi yoluna koyarsa Özel Harekat koyar’düşüncesi vardı. Çok şehidimiz oldu. Ama Allah hepinizden razı olsun eğer bugün biz buraları geziyorsak, bu ülkede bayrağımız dalgalanıyorsa, hala 800 bin kilometrekare sınırımız bir bütün olarak duruyorsa burada en büyük pay sizlerindir. O yüzden millet olarak sizlere çok şey borçluyuz. Size minnettarız, çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz sürecinde İl Emniyet Müdürümüz Turgay Çalışkan’da büyük fedakarlıklar gösterdi.”

Daha sona Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne geçen Aydın ve beraberindekiler görev yapan polislere başarılar diledi.