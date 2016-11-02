Başkan Aydın, sosyal medyadan soruları yanıtladı

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, makamında bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı canlı yayınla vatandaşların şehir ve belediyeyle ilgili sorularını yanıtladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 1 saat süren yayında zaman zaman ilginç diyaloglar yaşandı.

Yayını izlemeye başlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ı “Adam gibi adamsınız” diyerek selamlayan Aydın, yurtdışından katılan izleyicilere de teşekkür etti.



Birçok vatandaş, belediyenin şehrin farklı bölgelerine yapmış olduğu yol, kaldırım, asfalt, park-bahçe ve diğer sosyal donatılardan dolayı Aydın’a teşekkür ederek başarılı hizmetlerin devamını diledi.

Başkan Aydın’ın düzenlediği canlı yayına yaklaşık 15 bin kişi katılım gösterdi.



Canlı yayın sonrası bir değerlendirmede bulunan Aydın, “Hem Sivas’tan hem Sivas dışından birçok vatandaşımızla sohbet ettik. Soruları olanların sorularını cevapladık. Merak ettikleri konuları aydınlatmaya çalıştık. Sadece Sivas veya Türkiye değil yurtdışından da çok sayıda vatandaşımızla bu vesileyle görüşmüş olduk. Gerçekten 1 saatin nasıl geçtiğini bile anlayamadım. Güzel bir uygulama oldu. Zaman zaman tekrarını gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.