Başkan Aydın, Zara Belediyesini ziyaret etti

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede yapılan projeler hakkında bilgi alan Başkan Aydın, yaptığı açıklamada, “Zara ilçemiz yatırımlarla daha bir güzelleşiyor. Belediye Başkanımızın da ekibiyle en güzel hizmeti verebilmenin gayretleri içerisinde Zara’yı adeta bir şantiyeye dönüştürmesi memnuniyet vericidir.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Zara Belediye Başkanı Pala ise, “İlçemiz halkının hak ettiği hizmetlere biran evvel kavuşabilmesi için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirirken, bir taraftan da yeni projelerimizi ilçemize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz.” diye konuştu.

Daha sonra iki belediye başkanı ve beraberlerindeki heyet, yakın zamanda hizmete açılan belediye kültür merkezi ve belediye hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.