Başkan Aydın'dan kurumlara ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentteki bazı kurumları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını (SYDV) ziyaret etti. SYDV Müdürü Yılmaz Yüzgüleç ve kurum çalışanlarıyla sohbet eden Aydın, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Uğur Temel Çeper’i de makamında ziyaret eden Aydın, kentte 6 bin civarında Suriyeli göçmenin barındırıldığını belirterek, “Valilik öncülüğünde belediye ve diğer kurumların işbirliği içerisinde hareket etmesi, büyük avantaj sağlamaktadır. Hiç kimsenin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.” ifadesini kullandı.

Çeper ise çalışmalarında en büyük desteği Sivas Belediyesinden gördüklerini belirti.

Göreve yeni başlayan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hikmet Canpolat’ı da makamında ziyaret eden Aydın, görevinin hayırlı olmasını diledi.

Aydın, “Sizinle birlikte İş-Kur’un da yeni bir ivme kazanacağına inanıyoruz. Böyle olması için de elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız. Bizler bu şehre hizmet için varız. Hizmetin kim tarafından yapıldığı önemli değil, önemli olan insanlarımızın ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması.” açıklamasında bulundu.

Aydın’a ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve Belediye Meclis Üyesi Seyfi Baş eşlik etti.