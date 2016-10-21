Başkan Bahçeci, altyapı çalışmaları inceledi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin, kent genelinde devam eden içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hattı çalışmalarında incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bahçeci, altyapı çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek, biten kanalizasyon hatlarında abone bağlantılarının ise sürdüğünü belirtti.

Kısa sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşlara verdikleri sıkıntıyı gidermeye gayret ettiklerini vurgulayan Bahçeci, daha sonra asfaltlama yapılacağını dile getirdi.

Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik Alanı projesinde ise en önemli kısım olan büyük kuş bahçesi inşaatının devam ettiğini vurgulayan Bahçeci, şu ifadeleri kullandı:

“Güzler Evcil Hayvanlar Parkı ve Piknik Alanı Projemizde teknik noktalarda oluşan küçük çaplı aksaklıklarımız, bir an önce giderilecek ve kısa sürede hizmete açılacak. Şehrimizde oluşan altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak, kenti modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturacağız. Kırşehir’in gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç duyulan bölgelerde kaldırım, sert zemin, kilit parke ve asfalt çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir.”