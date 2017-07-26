Başkan Bahçeci belediye çalışmalarını inceledi

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, üst yapı çalışması devam eden caddelerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçeci, Lise Caddesi ve Mehmet Ali Altın Bulvarı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bahçeci, alt yapı çalışmaları tamamlanan cadde ve bulvarlarda yapacakları üst yapı çalışmalarını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, buraların örnek cadde ve bulvarlar haline getirileceğini de sözlerine ekledi.

Kent merkezindeki çalışmaların devam ettiğini aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:

“Çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Ankara Caddesi, Atatürk Caddesi, Lise Caddesi ve Terme Caddesi gibi caddeler kentin örnek caddelerinden biri olacak. Alt ve üst yapısıyla Avrupa standartlarına getirilecek. Eski üst yapıdan eser kalmayacak. Kaldırımları, yolları baştan aşağıya yeniden yapacağız. Kırşehir’imizin güzelliklerine güzellikler katmaya devam edeceğiz.”