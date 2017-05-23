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Başkan Çalışkan, yatırımları anlattı

23 Mayıs 2017 Salı, 17:15

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KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, kentte devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Encümen Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Çalışkan, Karaman’a 170 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.

Karaman’ın her tarafında şantiye kurularak çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

“Türk Dünyası Kültür Parkı, Seyir Terasları, Piri Reis Vadisi, İşçi ve Emekli Konutlarında çalışmalar sürüyor. Belediyemiz ekonomik açıdan çok güçlü, hareket kabiliyeti yüksek, proje üreten bir yapıya sahip. Yakın zamanda Karaman Havalimanı’nın ihalesi gerçekleştirecek. Spor salonları, futbol sahası, lojistik merkez, Teknokent, serbest bölge, 2. organize sanayi bölgesi gibi büyük çalışmalar da hızla devam ediyor.”

Ertuğrul Çalışkan Karaman yatırım

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