Başkan Çerçioğlundan dolara tokat

Başkan Çerçioğlu, doların çoğalan değerine karşı Türk Lirasına sahip çıkarak, ekonomiye destek verilmesi gerektiğini kaydederek, “Dolara geldiği yere gitmesi için bir tokat da ben atıyorum. Türk ekonomisi güçlüdür. Ekonomimize takviye vermemiz lüzumlu. 1071 dolar bozduruyorum. 1071 bizler için fazla anlamlı ve manâlı bir tarih. Herkes benzer bilinçle hareket ederek güçleri oranında takviye vermeli.” biçiminde konuştu.

Döviz bürosu sahibi İlhan Gönendi,1071 doları 6 kuruş fazladan bozup, Başkan Çerçioğlu’nun duyarlılığı için teşekkür ettiğini ifade etti. Başkan Çerçioğlu’nun dolar bozduğunu gören vatandaşlar misal hareketinden nedeniyle Başkan Çerçioğlu’nu kutlamayı dikkatsizlik etmedi.

Mehmet Barlas

