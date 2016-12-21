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Başkan Çiftçi'den yeni göreve başlayan hakim ve savcıya ziyaret

21 Aralık 2016 Çarşamba, 11:00

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SİVAS (AA) – Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, ilçede yeni göreve başlayan hakim ve savcıya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gürün Adliyesinde göreve başlayan hakim Perihan Özbek ve cumhuriyet savcısı Halit Sevimli’ye görevlerinde başarı temenni eden Çiftçi, Gürün’ün her geçen gün büyüdüğünü ve geliştiğini söyleyerek, “Gönül ister ki ilçemizde hiçbir olumsuzluk yaşanmasın, hiç sıkıntı olmasın, her şey huzur içerisinde ilerlesin. Ama elde olmayan nedenlerle bazı vakalar yaşanabiliyor.” dedi.

Özbek ve Sevimli de ilk görev yerlerinin Gürün olduğunu ve ilçede bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, ziyaretinden dolayı Çiftçi’ye teşekkür ettiler.

Gürün Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi

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