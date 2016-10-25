Başkan Çiftçi'ye teşekkür ziyareti

SİVAS (AA) – Gürün ilçesi Çayboyu Mahalle Muhtarı Mahmut Göksu, Çayboyu Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden ötürü Belediye Başkanı Nami Çiftçi’ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çiftçi’yi makamında ziyaret eden Göksu, bugüne kadar Çayboyu Mahallesi’ne yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çiftçi’ye teşekkür etti.

Çiftçi’nin göreve geldiği günden bu yana yaptığı çalışmalarıyla Gürün’ü yeniden inşa ettiğini belirten Göksu, “Başkanımızın seçildiği günden itibaren mahallemizin tüm ihtiyaçlarını karşılama noktasında bizlere büyük destek verdi.” dedi.

Çiftçi de ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızda, mahallelerimize eşit derecede hizmet götürmenin gayretindeyiz. Muhtarlarımız mahallelerimizde gören gözümüz, işiten kulağımızdır. Mahallelerimizdeki hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürümesini sağlayan tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Göksu, Çiftçi’ye plaket verdi.