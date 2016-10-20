Başkan Cingil, bakanlıkları ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) – Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ı makamında ziyaret etti.

Göreme’de yapılacak olan huzurevi projesi hakkındaki çalışmaları yürütmek ve bir dizi program ve görüşmelerde bulunmak üzere Ankara’ya giden Başkan Cingil, ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’yı ziyaret etti.

Kaya’ya Göreme yemek kitabı ve geleneksel mutfak önlüğü hediye eden Cingil, huzurevi projesine verdiği destekten dolayı Kaya’ya teşekkürlerini iletti.

Cingil daha sonra Kapadokya turizmi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman ile bir araya geldi.

Bölge turizminin geleceği ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda Yayman’a bilgi veren Cingil, 2017 yılından turizm alanında beklentilerinin olumlu olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin ardından Cingil, Bakan Yardımcısı Yayman’a Göreme’nin tanıtıcı ürünlerinin yer aldığı materyalleri hediye etti.