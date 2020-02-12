Başkan Demirbaş, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti.
İlçe Müftülüğüne bağlı Gökçedere Mahallesi'ndeki Gökçe Hafızlık Kur'an Kursundaki öğrencileri ve eğitim veren din görevlilerini ziyaret eden Demirbaş, çocuklarla sohbet edip birlikte yemek yedi.
Öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Demirbaş, yaptığı konuşmada, hafızlığın önemine değindi.
Hafızlığın manevi yönden ulaşılabilecek en yüksek makam ve mevki olduğunu dile getiren Demirbaş, "Bu tür kurumları desteklemek bizlerin en önemli görevi. Çocuklarımızı ziyaret ederek bir süre birlikte olduk. Ziyaretimizle onları mutlu etmiş olduk. Allah milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi bizlere nasip etsin." dedi.
Eğitime önem verdiklerini aktaran Demirbaş, "Yaptığımız okul ve kurs ziyaretlerinde hem öğrencilerle sohbet ediyoruz hem de o eğitim kurumlarına yapılacak olan çalışmaları programlıyoruz. Belediyecilik demek sadece yol yapmak, yeşil alanı artırmak değil. İnsana yapılan hizmet önemli ve bu hizmetin ne sınırı ne ömrü ne de karşılığı var. Öğrencilerimizin birtakım ihtiyaçlarını gidermek, onlar için daha keyifli ortamlar oluşturmak da belediyelerin görevi diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.
Öğrencilerin isteğini kırmayarak yaz aylarında piknik sözü veren Başkan Demirbaş, ayrıca öğrencilere istedikleri branşta sportif faaliyetler konusunda destek olacaklarını belirtti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren kurum müdürü Mustafa Öztürk de "Bugün burada olmanız bizi ve öğrencilerimizi çok memnun etti. Öğrencilerimiz bu milletin değerlerine, geleceğine sahip çıkan, bilgide, ilimde, edepte örnek olarak yetiştirilmeye çalışılan gençlerdir. Bu yavrularımızın isteyerek, severek burada eğitim görmeleri ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.
Birlikte hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler de Başkan Demirbaş'a teşekkür etti.
Kısa bir süre kurumu ve sınıfları inceleyen Demirbaş ardından okuldan ayrıldı.
-
Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
-
Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma kapandı
-
Başkan Demirbaş, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
-
Antalyaspor'un uçağı Kayseri'ye zorunlu iniş yaptı
-
Demir Grup Sivasspor kupa maçına hazır
-
Ulaş'ta sürü yönetimi elemanı kursu açıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.