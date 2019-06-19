Başkan Demirbaş, park ve sokak düzenleme alanlarını inceledi
ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Barbaros Mahallesi’nde yapılacak olan sokak düzenlemesi ve park çalışması yapılacak alanları inceledi.
Başkan Demirbaş bölgedeki iş yerlerini gezerek, esnafa sokakta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sokakta bulunan esnafların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Demirbaş, onların istekleri doğrultusunda çalışmanın yürütüleceğini dile getirdi.
Bölge esnafının daha temiz bir ortama kavuşması için çalışma yürüttüklerini kaydeden Demirbaş, "Barbaros Mahallemize bağlı Çay Sokak özellikle yağmurların yağdığı dönemlerde oluşan su birikintileri nedeniyle esnaflarımız ve vatandaşlarımız mağduriyetler yaşıyordu. Ayrıca yeteri kadar aydınlatma olmadığı için de vatandaşlarımızdan yoğun şikayetler alıyorduk. Tüm bu sorunları ortadan kaldıracak vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın istek ve talepleri doğrultusunda güzel bir proje çalışması yaptık.Bu çalışmanın öncelikle buradaki esnaflarımıza ve tüm ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye ifade etti.
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