Başkan Duruay'dan Gölbaşı ADSM’ye ziyaret

ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Dr. Ali Ağır’ı ziyaret etti.

Başkan Duruay, ADSM Başhekimi Ağır ile beraber, belediyenin inşaat desteği verdiği merkezin yeni yapılan birimlerini gezerek, hastalarla sohbet etti.

Duruay, yeni yapılan ve vatandaşların hizmetine sunulan birimleri inceledi.

Ziyarette, yeni yapılması düşünülen ağız ve diş sağlığı binası ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

Gölbaşı Belediyesi’ne, merkeze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Ağır, “ADSM’nin genişletilmesi ve daha güzel bir hizmet verilebilmesi için fiziki düzenlemeleri belediyemizle birlikte yaptık. Belediyemize, hastanemize yapmış olduğu fiziki düzenlemelerden ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz.” dedi.