Başkan Duruay'dan Hasvak'a destek

ANKARA (AA) – Yunus Emre Hizmet Derneği Başkanı Hayrullah Başer ve yönetim kurulu üyeleri, Gölbaşı Belediye Bşkanı Fatih Duruay’ı makamında ziyaret etti.

Duruay, burada yaptığı açıklamada, Hayrullah Başer, yönetim kurulu üyeleri ile hayırsever Ülkü Ulusoy’un ziyaretinden memnun olduğunu dile getirdi.

İlçeye yapılacak hayırlı bütün çalışmaların içinde bulunduklarını ve bulunacaklarının altını çizen Duruay, şöyle konuştu:

“Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi ek binasını hayırseverlerimizin de katkılarıyla en kısa zamanda bitireceğiz. Tamamlanacak olan ek binamızla ilçemizin sağlık yönündeki kapasite sorununu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine yaptığımız ek binanın kaba inşaatı bitti, yalnız ince işçiliği kaldı. Mevcutta bulunan ana bina yataklı bölüm olarak ek bina ise poliklinik olarak hizmet verecek. Hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Başer, Hastanenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.