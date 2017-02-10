Başkan Duruay'ın bilim merkezini ziyareti

ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, TÜBİTAK tarafından desteklenen ve özel bir firma tarafından tasarımı yapılan “Dünya’dan Uzaya” ve “Dalgalarda Serüven” temalı bilim merkezini gezdi.

Başkan Duruay, beraberindeki ekip ile belediyenin tahsis ettiği Alparslan Türkeş Kültür Merkezi’nde açılacak olan bilim merkezindeki standları gezerek, yapılacak projeler hakkında bilgi aldı.

Duruay, bilim merkezinin, öğrencilerin kendilerini geliştirebilmeleri açısından çok değerli olduğunu belirterek, merkezde uzay teknolojileri, astronomi ve temel bilimler konularında deney yapabileceklerini belirterek, “Hayatımızda bilimin önemini ve bizlere katkılarını uygulamalı olarak görecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.