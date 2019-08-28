Başkan Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek uygulamayı planladıkları projelerle ilgili bilgi verdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekicioğlu, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu ile bir araya geldi.
Ziyarette konuşan Ekicioğlu, yaptıkları ziyaretlerde kentin sorunlarını, iş insanlarının taleplerini dinlediklerini ve çiftçinin üretim sıkıntılarını öğrendiklerini belirtti.
Ticaret ve sanayi alanındaki gelişmeler ile ülkedeki ekonomik durumları değerlendirdiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Hazırladığımız projelerle ilgili iş insanlarımızın ve üreticilerimizin fikirlerini önemsiyoruz. Ekonomik ve tarımsal gelişmeleri yakından takip ederek, kent için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Tarımsal alanda hazırladığımız projelerin üretime daha hızlı kazandırılması için üreticilerimizle fikir alışverişinde bulunduk. İş insanlarımızın taleplerini dinledik, kentin sorunlarını değerlendirdik. Kısa sürede sorunların çözülmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Yılmaz ve Purcu ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin gelişmesi için gereken desteği vereceklerini kaydetti.
Ziyaretlerde Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş, Osman Uçar ile odaların üyeleri hazır bulundu.
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Başkan Ekicioğlu, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi
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