Başkan Ertaş’tan hayvan pazarına ziyaret
KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, bölgenin hayvan ihtiyacını karşılayan ve bölge ekonomisinin can damarı diye tabir edilen Ilgın canlı hayvan pazarı esnafını ziyaret etti.
Sabahın erken saatlerinde pazarı gezen Başkan Ertaş, esnafa bol kazanç diledi.
Esnafla bir araya gelerek istek ve talepleri dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan ve uzun süre pazar esnafıyla sohbet eden Başkan Ertaş, pazarın durumu ve fiyatlarla ilgili bilgi aldı.
Kurban Bayramı nedeniyle esnaf ve vatandaşların da Kurban Bayramını kutlayan Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
“Canlı hayvan pazarımızı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çeşitli istek ve taleplerini dinledik. Çok şükür memnuniyetle görüyorum ki pazar esnafımız, pazarın son durumundan memnun. İnşallah yakın zamanda hizmete girecek olan yeni hayvan pazarı şehrimizdeki ticareti daha da güçlendirecek ve ilçemizi bölge merkezi haline getirecektir.”
Hayvan pazarı esnafı ve vatandaşlar, pazar alanında yapılan düzenleme ve temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Başkan Ertaş’tan hayvan pazarına ziyaret
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