Başkan Ertürk, öğrencilerle buluştu

ANKARA (AA) – Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, planlanan projelerde çocukların da fikirlerini almak için öğrencilerle bir araya geldi.

Ertürk, belediye toplantı salonunda ilçedeki farklı okullarda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Ertürk’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz ve Kazan Kent Konseyi Başkanı Gültekin Oğuz da eşlik etti.

Ertürk, 2004’ten bu yana Kazan’da gerçekleştirdikleri ve hedefledikleri projeleri anlatarak, tüm projelerle ilgili çocukların da fikirlerinin alındığını söyledi.

Bundan sonra da çocukların fikirlerini almaya devam edeceklerini belirten Ertürk, 2023 vizyonu kapsamında Kazan’da yapılması planlanan projelere işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği yeni nesillerin en iyi şekilde yetişmesi için ellerinden gelenleri yaptıklarını anlatan Ertürk, “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nı da kutladığımız bugünlerde yerel yönetim alanında yadsınamaz bir rolü olan çocuklarımızla bir araya geldik. Yerel demokrasinin de olmazsa olmazı olan çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Bu kapsamda çocuklarımız, öğrencilerimiz için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ertürk, bu kapsamda ilçedeki okullar başta olmak üzere çocukların ve gençlerin faydalandığı tesis ve kurumlara yapılan yatırımları aktardı.

Çocukların isteklerini mümkün olduğu kadarıyla en kısa sürede gerçekleştirmek için çalışmaya başlayacaklarını dile getiren Lokman Ertürk, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların anısına bir müze ve şehitler ormanı kurulacağını vurguladı.

Ertürk ve çocuklar, boyaya batırdıkları ellerini hazırlanan el izi tablosuna bıraktı.

Ertürk, konuklarına Kazan Belediyesinin talip olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nce “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası” kapsamında verilen “12 Yıldız Şehri” unvanı için hazırlanan tişört ve bazı hediyeler verdi.