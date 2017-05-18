Başkan Gökçek, projeleri anlattı

Gökçek, katıldığı bir televizyon programında, Ankapark’tan, Millet’a, Hitit Heykeli’nin Çorum’a taşınması tartışmalarından, Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde yapılacak İnanç, Bilim ve Tanrısal Emanetler Müzelerine değin merak edilen öyle fazla konuda açıklamalarda yer alan Başkan Gökçek, soruları da cevaplandırdı.

başlangıçta Başkent turizmine büyük ivme kazandıracak olan Ankapark’taki çalışmalara ilişkin soruya cevap veren Başkan Gökçek, buranın Avrupa’nın en büyük temaparkı olacağını belirterek, “Ankapark’ın en büyük özelliği 1217 tane oyuncak var. Disneyland’da 60-70 tane olduğunu düşünürseniz, çok büyük bir çalışma demektir” dedi.

Ankapark görüntüleri eşliğinde açıklamalarını sürdüren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Mükemmel ağaçlar diktik, ayrı bir yer oldu. Mimarlar, Kent Plancıları ve Peyzaj Mimarları Odaları ağaçların yok olacağını söylüyorlardı. Fakat bütün tersine burasını orman haline getirdik. Mükemmel bir iş yaptık. Dünyanın en büyük kapalı alanına sahip ve 365 gün burası açık kalacak. Dolayısıyla 365 gün Ankara’da turizm devamlı olarak dönecek.”

Parkta her yaş grubuna hitap edecek 14 ayrı roller coaster bulunacağını ve bunun haricinde de yine parkın içinde yeniden dünyanın en büyüğü olacak dinozor ile 20 bin metrekarelik dinozor parkının yer alacağını anlatan Başkan Gökçek, bu alanlarda lokantaların, sinemaların, oyuncakların, dinozor ormanı ve müzesinin de bulunacağını söyledi.

Yapılan araştırmalarda çocukların ilgisinin en çok dinozorlara olduğunun belirlendiğini anlatan Başkan Gökçek, temaparkta keza, dev sinemaların, Türkiye ve Ankara’yı anlatan temaların bulunacağını da kaydetti.

“Açıldığı zaman olağanüstü bir turizm patlaması olacağına inanıyorum. Geçen gün Osmanlı Spor futbolcularını götürdüm Çocuklar gibi eğlendiler. Yoruldular koca insanlar. Oyuncaklara binmek için 3 gün yetmeyecek” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Gökçek, “İnşallah bitiriyoruz lakin bu yıl açmayacağız. Sebebi de temapark işletmecilerinin söylediğine kadar ‘ölü doğarsa ölü gider, coşkulu doğarsa coşkulu gider’ diyorlar. Kış aylarında açarsak da ölü doğacağı için 2018 Nisan’ında açacağız. Fakat bitiriyoruz, kış aylarında açmanın mantığı olmadığı için seneye nisan diye düşünüyoruz” dedi.

Tanrısal emanetler müzesi

11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte kutsal ayda özel yapılacak çalışmaları anlatan Başkan Gökçek, ilk müjdesini Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresinde yapılacak olan 2 öbür müzeyle verdi. Bilim ve Tanrısal Emanetler Müzesi’nin ihalesinin yapıldığını ve 2018 yılı sonlarına içten biteceğini müjdeleyen Başkan Gökçek, burada Müslüman alimlerin bulduğu 600’e yakın icadın sergileneceğini söyledi.

Ayrıca eşi güya bulunmayan tanrısal emanetlerin de yer alacağını kaydeden Başkan Gökçek, bu emanetlere ilişkin olarak da şu bilgileri aktardı:

“Libya ve Irak’taki diktatörlükler bittikten sonradan, saraylarda yer alan kutsal emanetlerin dünyanın değişik yerlerine dağıldığını söylediler. Ben de hepsini toplayın diye talimat verdim ve arkadaşları seferber ettim. Bulunabildiği kadarını sergileyeceğiz. Kanuni Sultan Süleyman zamanında, Kabe’de 3 metreye 6 metre kapı kısmı vardır, oranın örtüsü bizde. Sultan Abdülhamithan dahil edinmek üzere o kadar çok Kabe kapısı örtüleri var. Kimin zamanında yapıldığı da kesin. Peygamber efendimizin mezarı üzerine, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in mezarının üzerine örtülen örtülerin de birçoğu bizde. Millet bunu görünce inanamayacaklar. Bu Ramazan’da inşallah dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim’ini de sergileyeceğiz.”

Ramazan eğlenceleri Altınpark’ta

Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi olarak büyük iftar yemekleri vereceklerini kaydeden Başkan Gökçek, “Altınpark’ta bir tarafta kitap fuarı bulunacak, diğer tarafta da kutsal emanetleri teşhir edeceğiz. Yani gelen kişiler böyle güzel bir ortamla karşılaşacaklar. Hem Ramazanla ilgili satışların olacağı yerler olacak. Altınpark, tam anlamıyla ramazan gecelerine renk katacak. Hem Ramazan baştan başa iftar çadırlarımız da Ankara’nın dört bir tarafında açılacak” dedi.

Ankara Boğazı’nın temeli 3 ay içerisinde atılıyor

Başkent Ankara’nın en çok merak edilen öteki bir projesi olan “Boğaz”a ilişkin bilgiler de veren Başkan Gökçek, şöyle dedi:

“Geçen sene itibariyle projelerine başladık, bitirdik. Teknik toplantısını yaptık, 9 km bir boğaz oluyor. 7 katman bulunuyor. Kot farkı bulunduğu için 7 tane su akacak, kademe kademe olacak. Bu yıl başlıyoruz, örneğin tahmin ediyorum, son projeler falan 1 ay içerisinde bitiyor, ihalede birazcık sürecek, 3 ay içerisinde temeli atmış oluruz. Atmamak için sıkıntımız da yok. Kış aylarında da çalışıp, kanalı ortaya çıkarıp, 2018’de kanalı süslemeye başlayacağız inşallah. Kanalın iki yanına da Pis su ve yağmur suyu kanalları yapacağız. Dev kanallar olacak bunlar. Buranın 500 yılda bir gelebilecek su baskını felaketine de tedbirli olması için iki tarafına da dev kanallar yapıyoruz. Böylece herhangi bir yağmur felaketini de engellemiş olacağız.”

Sokakta çalışan çocuklara ödüllü takviye

Yurtiçi ve yurtdışından gelen konukların örnek aldığı, övgüyle bahsettiği ödüllü Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi’ndeki çalışmaları da soran gazetecilere cevap veren Başkan Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin iftihar ettiği ve en başarılı olduğu konulardan birisi sokakta çalışan çocuklar konusudur. Ben geldiğim andan itibaren Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi diye bir merkezin kurulması için harekete geçtim. Belediye başkanı olduğumda sokakta çalışan 5 bin çocuk vardı. şimdi 680’lere düştü. Ankara iki kat büyümesine rağmen, bu sayı her zaman azaldı. Bunlara bahşedilen eğitim ve öneri sayesinde bu değin düştü. Okula gitmeyenleri okula başlattık, aileleriyle barıştırdık, çalışmaya başladılar” dedi.

Twitter’da da bu konuya karşın mesajlar attığını anlatan Başkan Gökçek, Suriyeli, Iraklı ve Türkmen çocuklarla birlikte 680 sayısının 2 bine çıktığını da anlatarak, “şu anda toplam 2 bin çocuğumuzla da meşgul oluyoruz” diye konuştu.

Cadde-bulvarda ve asfaltta Türkiye rekoru

Başkent’teki ulaşım çalışmalarının sorulması üstüne de, “Bir Takım rakamlar saptamak isterim. Yalnızca biz 2016 senesinde 1800 km sokak bulvar ve köy yolu yaptık. Türkiye rekorudur bu. İstanbul dahil hiçbir belediye bu yoktur. Hem 3 sene içerisinde döktüğümüz asfalt 15 milyon 239 bin ton. Bu da bir Türkiye rekorudur. İstanbul da dahil. Sadece üniversitelere 71 bin ton asfalt döktük. Sanayi bölgelerine de 360 bin ton asfalt dökmüşüz. Açmış olduğumuz yollar Ankara trafiğine çok ciddi asistan oluyoruz” cevabını verdi.

Belediye başkanı olduğu 1994 senesinde, Ankara’da 350 bin olan araç sayısının bugün tanıdık olmayan plakalı araçlarla birlikte 2 milyon 200 bine yaklaştığını kaydeden Başkan Gökçek, bütün bunların önleminin yeni yolların açılmasıyla alındığını ama merkezlerin Kamu ve Kızılay olması sebebiyle, buralarda yığılma yaşandığını söyledi. Bu konunun bütün dünyada sorun teşkil ettiğini de anlatan Başkan Gökçek, “New York merkeze girişi paralı yaparak, insanları caydırma politikası izliyor. Onun için yeni önlemlerin alınması gerekli. Biz istediğimiz değin yol yapalım olmuyor. Toplu taşım bu işin esası. Lakin olsa bile insanları araç almaktan alıkoyamıyorsun. Ümitköy tarafından geliyorsunuz, metro var lakin binmiyor kimse. İstediğiniz kadar imkan tanıyın” diye konuştu.

Esenboğa Metrosu’nun bu sene içerisinde ihale edileceği müjdesini de veren Başkan Gökçek, Başkent’te yapımı süren Etlik ve Bilkent’teki şehir hastanelerine ulaşım için yeni yol çalışmalarının startının da verildiğini kaydederek, “Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çalışılıyor. Bilkent’teki şehir halkı hastanesi için ODTÜ’nün içinden geçen İncek kadar çıkan bir yol planı var. ODTÜ’nün de müsaade etmesi lüzumlu ve ODTÜ’den bir tünel geçmesi lüzumlu. Keza kuzey-güney istikametinin de rahatlaması için Sabancı ve Eskişehir yolunu bağlayan iki yol daha yapıyoruz. Bağlıca Bulvarı’nı Zırhlı Tümenin içerisinden yol ile Sabancı Bulvarı’na bağlıyoruz” dedi.

Bu yolların bitirilmesi konusunda da yorumlama yapan Başkan Gökçek, “Allah müsade verirse bu sene rahatlıkla bitirebiliriz. Yan birilerinin aleyhinde çıkması laf konusu olmaz ise” şeklinde konuştu.

“Fuar alanını bize verirlerse yapacağız”

Akyurt’ta yapımı planlanan Fuar alanı konusunda da merak edilenlere açık sözlülük getiren Başkan Gökçek, şunları söyledi:

“Bu Konuda 7 tane kuruluşun ortak şirketini kurduk. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi, TOBB, ASO, ATO, Esnaf Odaları Birliği ve Ticaret Borsası’yla birlikte kuruluş kurduk ve anapara ortaklığı yaptık. Fakat daha sonra TOBB, ASO ve Ticaret Borsası ‘buraya para veremeyiz’ dediler. Bundan nedeniyle meslek sürüncemede kaldı. Defaatle konuştuk. En son sayın bakanın başkanlığında bir araya geldik. Baktım tedavi değil, ‘verin bize haklarınızı biz yola devam edelim’ dedim. Tam bitiriyorduk, bir daha görüşmeler yapılsın dendi ve birazcık daha ertelendi. Geçtiğimiz hafta eğlence ettim, yurt dıştan olduklarını ileri sürdüler, bu hafta bir araya varmak için haber bekliyorum. Yapılmayacak diye bir şey değil. Verirlerse plan projemizi hazırladık, yapacağız.”

Hitit heykelinin kaldırılması

Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun önerisiyle Başkent’teki Hitit Heykeli’nin Çorum’a taşınması söylemlerine dair soruları cevaplandıran Başkan Gökçek, “Çorum milletvekili, eski Hak-Meslek Konfederasyonu başkanımız, dedi fakat, ‘Hitit Heykeli Ankara’nın simgesi değildir. Bu bizim Çorum’un sembolüdür, burada olması doğal değil, biz bunu Çorum’a istiyoruz.’ Düşündüğün vakit son derece akılcı bir şey. Hemen telaşı almış herhalde birilerini. Her şeyin olma ihtimali var. Lakin bu kamuoyunda tartışılır” açıklamasını yaptı.

Başkan Gökçek, “Olur olmaz, dava açılır diyorlar derhal Davayı kazanırlar, mecburen veririz. Ne olacağını bilemiyoruz. ‘Veririm’ de demem, ‘vermem’ de demem. Bakalım derim. Allah bilir” dedi.

Ulus’ta dev meydan

Tarım ve Hayvancılığa yardım konusunda da Ankara’nın örnek çalışmalara imza attığını anlatan Başkan Gökçek, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasıyla birlikte tüm ilçelerde çalışmaya başladıklarını ve son 3 sene içerisinde yapılan yardımların toplamının 54 milyon TL olduğunu söyledi.

Başkan Gökçek, yem bitkisinden, hayvancılık desteklerine, arı kovanından, meyve sebze fidanı ve tohum desteğine kadar öyle fazla konuda yapılan yardımları rakamlarıyla açıkladı.

Başkan Gökçek, Kamu’ta yapılacak dev meydan projesine ilişkin soruya karşılık olarak da şöyle dedi:

“Bu konuda çalışmaya başladık. Yıkımlara da başladık. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü boşaltıldı ve yıkmaya başladık. 100. Sene çarşısının içini yıkmaya başladık. Ulus’u boşaltacağız. Oradaki niyetimiz 2 durum var. Osmanlı Bankası’nın oradan girip YİBA’nın oradan çıkacak bir daha alçak yol, aynı şekilde Bentderesi kadar gelip Ankara Palas’tan, eski Meclis’cilt çıkacak bir tünel, yani toplam 2 tünel. Üstü adamakıllı yayalara ait bölgesi ve meydan olacak. Meydanın altında da 2 kat çarşı ve otoparklar bulunacak. Üzerinde ise yolun kenar kısımlarında Ankara konakları olacak, meydan tanımlaması olacak. Atatürk heykelinin bulunduğu meydan tıpkı tanzim edilecek.” .

Referandumda hayır meselesi

Referandumda “hayır” çıktığına ilişkin ortaya atılan iddialara da bir kez daha yanıt veren Başkan Gökçek, “Bu konuda herhangi bir eksiklik mevcut yok. İki tercih önce 38,5, geçtiğimiz seçim 44,8 halk oylaması da aldığımız oy 48,5 dolayısıyla bir yükseliş var. Azalma yok bunu unutmayın.

Birincil seçimde ben 27,2 aldım. İkinci 32, üçüncü 55, dördüncü 38 buçuk, beşinci 44,8 Bu kara propaganda, dolayısıyla düşüş falan yok” dedi.