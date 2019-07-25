Başkan Kalaycı çalışmaları yerinde inceledi
KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, kentin çeşitli noktalarında devam eden alt ve üstyapı çalışmaları yerinde inceledi.
Sümer Mahallesi'nde asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Kalaycı, şehrin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Göreve geldiği günden bu yana özellikle saha çalışmalarında önemli bir yol kat ettiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:
"Fen işlerine bağlı ekiplerimiz adeta şehri nakış nakış işleyerek çalışmalarını sürdürüyorlar. İhtiyaç duyulan bölgelere öncelik vererek asfalttan kaldırıma, yol yapım çalışmasından aydınlatma ve iyileştirme çalışmalarına kadar ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Söz verdiğimiz gibi bu kadim şehri hep birlikte yöneteceğiz. Çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor. Allah'ın izniyle Karaman'da girmediğimiz mahalle, unutulmuş hiç bir sokak bırakmayacağız."
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