Başkan Kalaycı muhtarlarla bir araya geldi

KARAMAN (AA) – Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.



Başkan Kalaycı, belediye meclis salonundaki toplantıda, vatandaşlara hizmet ederken muhtarların görüşlerine önem verdiklerini belirtti.



Şehirdeki tüm mahallelerin sorunlarının tespiti için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:



"Muhtarlarımızdan da gelen talepleri değerlendirerek yol haritamızı belirliyoruz. Belediyemiz muhtarlık işleri müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Muhtarlık Bilgi Sistemi sayesinde muhtarlarımız istek ve taleplerini daha hızlı bir şekilde belediyemize iletecek ve sistem üzerinden takibi sağlanabilecek. Karaman Belediyesi olarak siz değerli muhtarlarımızla ortak akıl çerçevesinde bu şehrin sorunlarını bir bir çözüp refah seviyesi yüksek yaşanılabilir bir Karaman'ı hep birlikte oluşturacağız. Seçim süreci içerisinde mahallelerimize hangi sözü verdiysek bunları tek tek yerine getireceğiz."