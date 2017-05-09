Başkan Kale: “Önceliğimiz daima hizmet”

Kırkışla mahallesindeki, vatandaşlar ile randevulaşma sırasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kale, konuşulanların askıda kalmayacağını belirterek, sorunların en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Çalışmalarının tekrar tekrar vatandaşların istek ve sorunlarına göre şekillendirdiklerini aktaran Başkan Kale, “Her hafta düzenlediğimiz bu sohbetlerdeki amacımız vatandaşlarımızın taleplerini birincil ağızdan öğrenerek, çözüme kavuşturmaktadır. Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesiyiz. Bu bizim hiç bir süre gözümüzü korkutmadı. Aksine en büyüklüğün vermiş olduğu kibir ile daha artı çalışıyoruz. 2017 yılında taşra mahallelerimizde çalışmalarımızı artıracağımızı söylemiştik. Şu an tüm ekiplerimiz ile ayrı bölgelerde hizmetlerimiz sürüyor. Yeni Büyükşehir Yasası’na Konya’da en seri adapte olan belediyelerden biri de Cihanbeyli Belediyemiz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Önceliğimiz defalarca hizmet” dedi.

“Vatandaştan başkana teşekkür”

Arkadaş Canlısı bir ortamda gerçekleşen sohbetten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise, “Yeni Büyükşehir Yasası’nın mahallelerimizde sorun olacağını düşünürken bugün Konya Büyükşehir Belediyesi ve Cihanbeyli Belediyesinin uyum içerisinde çalışmasıyla hiç bir eksiklik yaşamıyoruz. Başkanımız kadar düzen edilen ırk buluşması ile sorunlarımızı daha rahat bir şekilde iletebiliyoruz. Sorunlarımızda kısa sürede çözüme kavuşuyor. Başkanımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.