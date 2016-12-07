Başkan Kale, projeleri inceledi

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale, ilçe genelinde yapılan çalışmaları uygun incelemeye devam ediyor.

İlçede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, verdikleri sözleri hayata geçirmelerinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını ifade etti. Yeniceoba Mahallesi’nde sürekli Sentetik Çim Saha çalışmalarını inceleyen Başkan Kale, hayata geçirdikleri projelerle ilçenin az daha bir şantiyeye döndüğünü vurgulayarak, “Yaptığımız projeler ile vatandaşlarımızın dar edebilmesi için her türlü imkan sunulacak. Bu yapılar öbür aktiviteler ile ilçemizin sosyal hayatına yeni bir hava katacak. Seçim öncesi vermiş olduğumuz sözleri bir bir yerine getirmeye çalışıyoruz. Yan insanlara verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz vakit, vatandaşın yüzünde mutlu bir görünüm hali yer alıyor. Biz de onun mutluluğunu yaşayarak ilçeye hizmet çıtasını çıkarabileceğimiz en yüksek noktaya çıkarmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Kütükuşağı ve Büyükbeşkavak mahallelerinde sürekli Camlı köşk ve sentetik çim saha projeleri yerinde inceledi. Projeler hakkında detaylı data bölge Başkan Kale, çalışmaların sorunsuz olarak ilerlediğini kaydetti. Çözümleme sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Kale, sorunları ve istekleri tek tek dinleyerek kısa sürede hepsine müdahale edileceğini ve isteklerin yerine geleceğini sözlerine ekledi.

Mahallelerde çalışmaların bütün hızıyla devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Kale, “Belediyeciliğin amacı insanlara en iyi en nitelikli hizmeti sağlamaktır. Bu amaçla da Cihanbeyli’nin karış karış her yerinde bütün çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.