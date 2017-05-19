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19 Mayıs 2017 Cuma

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Başkan Kaplan'dan esnaf ziyareti

19 Mayıs 2017 Cuma, 20:35

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ANKARA (AA) – Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kaplan, fırsat buldukça esnafla bir araya geldiklerini söyledi.

Esnafla sohbet ederek talep ve şikayetlerini dinlediğini anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

“Halkın isteklerini alıyorum. Hal böyle olunca, istek ve talepleri hayata geçirmeye başlıyoruz. Esnaf ve çarşı gezilerinin çalışmamıza önemli katkı sağladığını düşünüyor. Bundan sonrada ihmal etmeden esnaf ve çarşı ziyaretlerini sürdüreceğim.

BEYPAZARI esnaf ziyareti

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