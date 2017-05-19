Başkan Kaplan'dan esnaf ziyareti

ANKARA (AA) – Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, esnafı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Kaplan, fırsat buldukça esnafla bir araya geldiklerini söyledi.

Esnafla sohbet ederek talep ve şikayetlerini dinlediğini anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

“Halkın isteklerini alıyorum. Hal böyle olunca, istek ve talepleri hayata geçirmeye başlıyoruz. Esnaf ve çarşı gezilerinin çalışmamıza önemli katkı sağladığını düşünüyor. Bundan sonrada ihmal etmeden esnaf ve çarşı ziyaretlerini sürdüreceğim.