Başkan Karahan, Ankara ziyaretini değerlendirdi

KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretleri değerlendirdi.



Başkan Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara ziyaretinde başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve bazı bürokratları ziyaret ettiğini söyledi.

Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

“İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyi makamında ziyaret ettik. Kendisiyle Ilgınımız hakkında istişarelerde bulunduk. Ankara’da hemşehrimiz AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ile diğer milletvekillerimiz olmak üzere bürokratlarla bir araya geldik. Ziyaretimizde Ilgın ile ilgili projelerimizi, sorunlarımızı ilettik. Çözüm yolları ile alakalı istişarede bulunduk. Referandum kampanyasında Ilgın olarak üzerimize düşenin fazlasını yapacağımızın sözünü verdik.”