Başkan Karahan'ın Ankara ziyareti

KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.



Başkan Karahan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara ziyaretinde başta AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve bazı bürokratlarla ilçeye yapılması olası yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Ziyaretlerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Karahan şöyle devam etti:

“Ilgın Belediyesi olarak TBMM’ye çıkartma yaptık. AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, Belediye Meclis Üyeleri ile yeni Anayasa çalışmalarına destek olmak için Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Ankara’da değişik kesimler ve bürokratlarla bir araya geldik. Görüşmeler yaptık. Gayet iyi bir seyahat oldu. Bu ziyaretten yeterince faydalandık.

Daha iyi şeyler olacağını söyleyebilirim. Başta Milletvekilimiz Hacı Ahmet Özdemir olmak üzere tüm Konya Milletvekillerimizi Anayasa değişiklik çalışmalarının yoğun bir şekilde yapıldığı bir zamanda vekillerimizin yanında olarak onlara biraz olsun destek olmak istedik.

Ziyaretimizde Ilgın ile ilgili projelerimizi, sorunlarını ilettik, çözüm yolları ile alakalı istişarede bulunduk.”