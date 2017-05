Başkan Karamercandan esnafa Ramazan uyarısı

BAŞLANGIÇTA Adnan Menderes Toptancı Hali ardından ise Kadınlar Pazarı esnafına ziyaretlerde bulunan Başkan Karamercan esnafa fiyatların artmaması konusunda uyarılarda bulundu.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, Ramazan Ayında yeme, içme, bakliyat ve sebzenin çok önemli yer tuttuğunu belirterek, “Esnaf kardeşlerimize fırsatçılık yapmayalım, Ramazan Ayında fiyatlarımızı yükseltmeyelim dedik. Çünkü bu ay birlik, birliktelik ve yardımlaşma ayı. Çok olan az olana verecek, yardımlaşacağız lakin fiyatlara aşırı zam yaparsak da vatandaşın alım gücü olmaz. O insanlarda bir şey yiyemediği süre büyük vebali var. O yüzden esnaf kardeşlerimizde sağduyu davrandılar. Şuan da domates 7-8 TL iken aniden 2-2 buçuk TL’ye değin düşmüş. Biber fiyatları düşmüş. Patlıcan, salatalık gibi bütün sebzelerin fiyatı düşmüş. Buradan hepsine teşekkür ediyoruz” dedi.

“Düve hayvanlarının kesimi kanunla 3 yıl yasaklansın”

Kırmızı et fiyatlarının arttığı da ifade eden Başkan Karamercan, “Acilen ilgililerden bu konuda tedbir almalarını istiyoruz. Önce besici arkadaşlarımıza hoş bir teşvik verilsin. Daha Sonra düve hayvanlarının kesimi kanunla 3 sene yasaklansın. Bu hayvanlar doğurgan hayvandır. Bunu kesersek üretim biter. Şuan da Konya ve Türkiye’de daima düve kesiliyor. Kesimin önüne geçilirse 3 sene sonra biz dıştan et ihracatı yapacağız. Dışarıdan et almayacağız” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Başkan Karamercan’a, KONESOB Başkan Vekilleri Ahmet Çal ve Süleyman Yılmaz da eşlik etti.