Başkan Karaosmanoğlu, Meslek liseleri Türkiyenin göz bebeğidir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 100. Yıl Endüstri Iş ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Okulun anlamsız alanına yapılacak fazla amaçlı spor salonu projesi üstünde değer biçme yapan Başkan Karaosmanoğlu, ayrıca öğrencilerle de bir araya gelerek, atölyelerdeki derslere misafir oldu.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik ekibin de iştirak ettiği incelemede, projenin detayları bir defa daha Başkan Karaosmanoğlu tarafından değerlendirildi. bununla beraber öğrencilerin eğitim gördüğü atölyelere de konuk olan Başkan Karaosmanoğlu, “Iş liseleri Türkiye’deki üretimi çok daha nitelikli ışık halkası getiren ve kalifiye insan kaynağını yetiştiren okullarımızdır” ifadelerini sarf etti. Başkan Karaosmanoğlu ayrıca, “Meslek liseleri fazla tartma verilmesi gereken okullarımızdır. Şahsen ben de fazla fakat fazla alaka gösteriyorum. Endüstri Iş Liseleri, Türkiye’nin göz bebeği okullarıdır” dedi.

Yaklaşık 2 milyon 300 bin liraya mülk olacak salonun proje noktasında aldığı bilgiler sonrası öğrencileri atölyelerinde ziyaret eden ve galibiyet dileyen Başkan Karaosmanoğlu, “Burası 1970’li yıllarda çok geniş bir arazi üstüne kurulan, atölyeleri ve çevresi ile güzel bu okulumuza çok amaçlı spor salonu yapıyoruz. Yapacağımız bu spor tesisini halkımız, gençler ve öğrenciler farklı zamanlarda defalarca beraber kullanacaklar. Bakınız burada hayata sanatkar yetiştiriliyor. Disiplinli bir eğitim modeliyle yetişen gençler mesleğine uygun iş de bulabiliyor. Hem hükumetimiz iş lisesi sayılarını artmak için de yoğun çaba sarf ediyor” diye konuştu.

Karamürsel 100. Yıl Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Akıllı Bayram ve Aile Birliği Başkanı Hacer Filiz ile yönetimi de ziyarette hazır bulundu. 1600 metrekare kapalı alana sahip çok amaçlı spor salonunda basketbol sahası ile iki taraflı kullanımlı voleybol sahası, 220 kişilik tribün, antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, engelli tuvaletleri ve büfe bulunacak. bununla birlikte öteki sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için de 3 adet salon projede yer bulacak.