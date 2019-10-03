Başkan Kılca hukuk fakültesinde ders verdi

KONYA (AA) – Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine hukuka giriş dersini verdi.

Kılca, Hukuk Fakültesi TOBB Binası Şehit Abdullah Tayyip Olçok Amfisi'nde KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine hukuk mezunlarının çalışma alanları konusunda bilgi verdi.

Hak ve hukuk terimlerini açıklayarak derse giriş yapan Kılca, hukuk alanındaki gelişmeleri izlemeleri ve kendilerini geliştirmeleri konularına vurgu yaptı.

Kılca, öğrencilere Resmi Gazeteyi takip etmelerini önererek, "Hakkı ve hukuku içselleştirebilirseniz, hayatta her şeyi başarabilirsiniz. Nerede görev yaparsanız yapın hak ve adaletten ayrılmayın." dedi.

Dersin ardından öğrenciler Kılca ile bir süre sohbet etti.

KTO Karatay Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Hikmet Tülen Kılca'ya kitap hediye etti.