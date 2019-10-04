Başkan Kılca mimarlık öğrencileriyle buluştu

KONYA (AA) – Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Mimarlık Öğrencileri Derneği tarafından düzenlenen "Mimarlık Günleri V Girift" programına katıldı.

Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki programda katılımcılara hitap eden Başkan Kılca, öğrencilere gösterecekleri her çabanın geleceklerine büyük katkı sağlayacağının ifade ederek, "Ülkemizin ve geleceğin şehirlerinin mimarı sizlersiniz. Onun için de kendinizi iyi eğitin ve kendinize özgü bir tarz geliştirin." dedi.

Başkan Kılca sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdiden hazırlandığınız gelecek zaten sizlerin. Bu çağda elde edilen, sarf edilen her çaba, özellikle mimarlık eğitimi alan gençlerimiz için çok önemli. Sizler bu çabanın gelecekte hayatınıza çok şey kattığını yaşarken göreceksiniz. Mesleğinizin önemine vurgu yapmış olup farkındalık oluşturuyorsunuz. Ben bir hukukçuyum ama hukukçu olmasaydım en çok yapmak istediğim meslek mimarlıktı. Çok güzel bir mesleği icra edeceksiniz. Uzun yıllardır yerel yönetimler alanında çalışıyorum. Mimarlarla da hep içe içeyiz. Mimarlık mesleğine ayrı bir saygı duyuyorum."