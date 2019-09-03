Başkan kıydığı nikahta”kadına yönelik şiddet”e dikkat çekti

ANKARA (AA) – Kahramankazan Belediyesi eylül ayı Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Serhat Oğuz başkanlığında yapıldı.

Toplantının sonunda söz alan Belediye Meclis Üyesi Hande Sevindik, Belediye Başkanın kıydığı nikahlarda kadına yönelik şiddet konusuna da değinmesini önerdi.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz da önerisinden dolayı Hande Sevindik'e teşekkür ederek kıyacağı ilk nikahtan itibaren bu konuya değineceğini söyledi.

Meclis toplantısının ardından Mehmet ve Sümeyye Hastürk çiftinin nikahını kıyan Başkan Oğuz çiftleri tebrik ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 çocuk tavsiyesini hatırlatarak "Boy boy çocuklarınız olsun." dedi.

Konuşmasında kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusuna da değinen Oğuz, şunları dile getirdi:

"Son zamanlarda televizyon ekranlarında kadına şiddet konusunda kötü örnekler görüyoruz. Bizi yakan, yaralayan şeylere şahitlik ediyoruz. Birbirinizin Allah'ın emaneti olduğunuzu asla unutmayın. Kadın, ana, eş bizim başımızın tacı. Toplum onların eseri. Bunu asla unutma Mehmet. Kırgınlıklarınız olabilir ama birbirinize Allah'ın emaneti olduğunu bilin ve emanetin sahibini hatırlayın ve ona göre davranın."