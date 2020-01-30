Başkan Koçer'in Kudüs tepkisi
KONYA (AA) – Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı'nı açıklamasına Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer tepki gösterdi.
Başkan Trump'ın, Netanyahu'nun Kudüs'ü bir bütün olarak İsrail'in başkenti olarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki gösteren Başkan Koçer, "Plan tamamen Filistin'in yok olması ve Kudüs'ün ilhak edilmesidir." dedi.
"Kudüs üzerine oynanan oyunlara ülkemiz ve milletimiz asla sessiz kalmayacak." diyen Koçer sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kudüs bizim ilk kıblemizdir, Müslümanların ortak davası olan mukaddes şehrimizdir. İslam mirası olan Kudüs şehri üzerine oynanan oyunlara ülkemiz ve milletimiz asla sessiz kalmayacaktır. Bunun aksini iddia edenlerin ortaya koyduğu kirli plan amacına asla ulaşamayacaktır."
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