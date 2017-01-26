Başkan Kurt işaret dili tercümanlarıyla buluştu

ESKİŞEHİR (AA) – Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye İşaret Dili Tercümanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Banu Türkuğur Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesinin engelli bireyler için yaptığı çalışmaları anlattı.

Kurt, Odunpazarı Belediyesinin hizmet binasının girişi ve tüm katlarına görme engelli bireyler için hissedilebilir yüzey yerleştirdiklerini belirterek, “Görme engelli bireylerin okuyabilmesi için bina içindeki tüm tabelalarda Latin alfabesi ve braille alfabesi birlikte kullanılıyor. Yerleştirilen hissedilebilir yüzeyler ve tabelalar sayesinde görme engelli bireyler bina içerisinde daha rahat hareket edebiliyor. Belediyede çalışan personel işitme ya da konuşma engelli bireylerle daha rahat iletişim kurabilmesi için işaret dili dersleri alıyor.” dediği ifade edildi.

Dernek Başkanı Banu Türkuğur Şahin de, Odunpazarı Belediyesinin engelli bireylere yönelik yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Başkan Kurt’a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.