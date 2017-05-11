Başkan Kütükcü: Üretim Reform Paketi, sermayeyi üretime motive edecek

Imal Reform Paketinin mevcut yatırımları güçlendirmenin yanı sıra, sanayiden uzaklaşan sermayeyi de yeniden üretime motive edeceğinin altını çizen Kütükcü, paketin OSB’ler için bir milat olduğunu vurgulayarak, “OSB’lerimiz yüzbinlerce insana yeni iş ve aş kaynağı olacaktır” dedi. Türkiye’nin son dönemlerde fazla engebeli ekonomik ve siyasal badireler atlattığına, fakat bütün bu zorluklara karşın reformla artma arzusunu hiçbir zaman yitirmediğine uyarı çeken Kütükcü, “Iş dünyasının önündeki engelleri kaldıran, rekabet gücünü artıran, Imal Reform Paketi gibi köklü değişimleri beraberinde getirecek olan düzenlemeleri, reformist görüş açısını gönül rahatlığıyla karşılıyoruz” dedi.

Pek çok köklü düzenleme geliyor

Sanayicilerin üzerindeki yükün kaldırılmasına değinen Memiş Kütükcü, “Bu paketle birlikte yıllardır her fırsatta dile getirdiğimiz pek fazla konu çözüme kavuşturuluyor. Sanayicilerimizin elektrik tüketiminde ödediği TRT payının kaldırılması, hafta sonu egzersiz izni alma zorunluluğuna son verilmesi, sanayi sicili almış sanayicilerden emlak vergisi alınmaması, büyük kasaba içinde kalan sanayi sitelerinin taşınması, enerji verimliliği gibi pek çok köklü düzenlemeyi beraberinde getirecek bu paket için, ilk kez Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız elde etmek üzere, hükümetimize ve emeği geçen herkese sanayicilerimiz adına teşekkür ederim. Keza bu paketin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla istişare halinde hazırlanarak, ortak akılla hayata geçirilmesi de kayda değer bir kazanımdır” ifadelerini kullandı.

OSB’ler için bir milat olacak

Aynı zamanda OSBÜK’ün (Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu) de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Kütükcü, Imal Reform Paketi ile OSBÜK’e yeni bir yasal statü kazandırılmasının, OSB’lerin daha kaliteli hizmet almalarının yolunu açacağını belirtti. Türkiye’de sayıları 312’yi bulan OSB’lerde doluluk oranının yüzde 70’lerde kaldığını, Üretim Reform Paketinde getirilen düzenlemelerle bu oranın daha üst seviyelere taşınacağını söyleyen Kütükcü, “Organize Sanayi Bölgelerimiz yüzde 70 doluluk oranına karşın, bir milyon 700 binin üzerinde istihdam karşılayan fazla zinde bir yapıya sahip. İnşallah Üretim Reform Paketi ile birlikte, parsellerimizdeki doluluk oranı artacak ve OSB’lerimiz yüzbinlerce insana yeni iş ve aş kaynağı olacaktır. Bu anlamda Imal Reform Paketi OSB’ler için bir milat olacaktır” diye konuştu.