Başkan Oflaz asfaltlama çalışmalarını inceledi

KONYA (AA) – Çumra Belediyesi, mahallelerde yol asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.



Seçme Mahallesi bağlantı yolu ile İçeriçumra Mahallesi İzmir Sokak'ta asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Oflaz, "Vatandaşımızın sorunsuz ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hizmetlerimizin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yolların kullanılabilir olması çok önemli. Mahallelerimizin eksikliklerini yerinde tespit ederek hassas bir şekilde çalışarak çözüme kavuşturacağız inşallah." dedi.