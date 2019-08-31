Başkan Oflaz, Çumra Güneş 1985 Spor Kulübü'ne otobüs aldı
KONYA (AA) – Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Çumra Güneş 1985 Spor Kulübü'ne takım otobüsü hediye etti.
İlçe Belediye Başkanı Oflaz, Çumra Güneş 1985 Spor Kulübü'nün bina açılış töreninde kulübe hediye ettiği takım otobüsünün anahtarlarını da kulüp yöneticilerine teslim etti.
Oflaz törende yaptığı konuşmada, "Çumra'nın sportif başarılarla anılan bir ilçe olması için bu anlamda kulüplerimizin yanında olacağız. Çumra Belediyesi olarak ilçemizin adını taşıyan tüm spor kulüplerimizin destekçisiyiz ve yanlarındayız. Çumra Güneş 1985 Spor Kulübü de ilçemizin bu güzide kulüplerinden biridir. Kulübümüzün bu yıl koyduğu hedeflerine ulaşacağına inanıyorum. İnşallah hediye ettiğimiz bu otobüs takımımızı hep zaferlere ulaştırır. Destek bizden, başarı sizden." dedi.
Kulüp Başkanı Abdurrahman Öz de törende yaptığı konuşmada, takıma verdiği desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Halit Oflaz'a kulübü adına teşekkür etti.
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