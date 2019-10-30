Başkan Oflaz’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Cumhuriyet’in 96. Yıl dönümüne istinaden bir mesaj yayınladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyet bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Başkan Oflaz;
” Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıldönümünü kutladığımız bugünde milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Cumhuriyet, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlarının da göstergesi olmuştur.
Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve nitelikler ile dolu bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.
Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Çanakkale’yi, Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Türk Ulusu dili, kültürü, tarihi ve saygın kimliğiyle aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyecektir.
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.” İfadelerini kullandı.
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