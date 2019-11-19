Başkan Oğuz minik taraftarlara Ankaragücü forması hediye etti
ANKARA (AA) – Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, minik Ankaragücü taraftarlarına forma hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamada Başkan Oğuz'un, Ankaragücü'ne destek olmak için ilçeye gelen mobil Ankaragücü mağazasını ziyaret ettiği belirtildi.
Burada mağazayı gezen çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet eden Oğuz'un, minik taraftarlara Ankaragücü forması ve çeşitli ürünler verdiği aktarılan açıklamada, Oğuz'un şu ifadelerine yer verildi:
"Ankaragücü'müzün ve taraftarlarımızın her zaman yanındayız. Ankaragücü'müze destek olmak için geldiğimiz mağazada minik taraftarlarımızla karşılaştık. Onlara Ankaragücü sevgisini pekiştirecek formalar hediye ettik. Şehrimizin gururu Ankaragücü'ne ve tüm Ankaragücü camiasına başarılar diliyorum."
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Başkan Oğuz minik taraftarlara Ankaragücü forması hediye etti
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