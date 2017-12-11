Başkan Okka: “Büyüme rakamları heyecan verici”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka yaptığı açıklamada, “Türkiye ekonomisi, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Dövizde devam eden hareketlilik ve yüksek seyreden faiz oranları gibi iş dünyasını olumsuz etkileyen faktörlerin canımızı yaktığı bir dönemde, beklentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme oranı, iş dünyasını sevindirmiştir. Son altı yılın rekoru olan büyüme rakamları coğrafyamızdaki koşullar ve ülkemizin son 18 ayda atlatmış olduğu badirelerle birlikte değerlendirildiğinde, sanayici ve iş adamlarımızın karamsarlığa sürüklenmediği, cesaret ve azimle çalışmaya ve üretmeye devam ettiğini ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.
Okka, MÜSİAD Konya Şubesi olarak, dördüncü çeyrekte büyüme rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşeceğine inandıklarını belirterek, “ Büyük Türkiye hedeflerine ulaşabilmek için üretim gücümüzü arttırarak devam ettirmeliyiz. İş dünyası olarak kalkınmanın tek yolunun üretimden geçtiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülke ekonomisindeki büyümenin, günlük hayatımıza etkilerini biran önce görebilmemiz ve büyümenin sürdürülebilir olması için, ekonomi yönetiminin, üretimi, ihracatı, büyümeyi ve istihdamı önemseyen reformları bir an önce hayata geçirmesi gerekmektedir. Tüm bu zor şartlar altında büyük sorumluluk alarak ülkemizin büyümesinde kilit rol oynayan sanayicilerimizi ve iş adamlarımızı bir kez daha kutluyorum” dedi.
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