Başkan Okka: “İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs kararını destekliyoruz”

MÜSİAD Konya Şubesi Başkanı Ömer Faruk Okka yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi, Kudüs’ün sahipsiz olmadığını bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak kabul edilmesine yönelik aldığı karar, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. Kudüs’ü, İsrail’in Başkenti olarak kabul eden ABD, bu kararıyla Filistin konusunda tarafını açıkça belli etmiştir. Bu durum karşısında İstanbul’da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’nde Kudüs’ün, Filistin’i kan gölüne çeviren İsrail’in eline bırakılmayacağı gür bir sesle ifade edilmiştir. Kudüs meselesine hassasiyetle yaklaşan tüm İslam ülkelerinin, İstanbul’da düzenlenen zirvede bir araya gelmesi, yıllarıdır umutla beklediğimiz vahdet arayışının ilk tohumları olmuştur. ABD’nin dünya barışını sarsmaya yönelik bu yaklaşımına karşı İslam ülkelerinin tek ses olması, bölgesel huzurun ve adaletin sağlanması adına çok önemli bir gelişme olmuştur. Şu bilinmelidir ki zalimin zulmüne karşı, mazlumun yanında yer almamak ve yapılanlar karşısında sessiz kalmak, zulme göz yummak demektir. Müslümanlar için Kudüs’e sahip çıkıp destek vermek en temel görevlerden biridir. Konya iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de, İİT Kongresinde alınan ’Kudüs Filistin’in Başkentidir’ kararını sonuna kadar destekliyor ve tüm gücümüzle zalimlerin karşısında yer aldığımızı bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.