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Başkan Özaltun, başarıda Türkiyede ilk 6da

ORC Araştırma Şirketi’nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Lokal Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları değerlendirmesinde Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yüzde 58’4’lük başarı oranı ile Türkiye’deki çok s.

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:19

ORC Araştırma Şirketi’nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Lokal Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları değerlendirmesinde Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yüzde 58’4’lük başarı oranı ile Türkiye’deki çok sayıda belediye başkanını geride bırakarak 6’ıncı sırada yer aldı. Özaltun, bu başarısıyla Konya’da ilk 10 liste içerisinde yer bulan tek ilçe belediye başkanı da oldu. Yapılan açıklamaya tarafından, ORC Araştırma Şirketi tarafından en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye başkanları listesinde yüzde 55’in üzerinde galibiyet oranı yakalayan belediye başkanlarının yer aldığı belirtilirken, en başarılı belediye başkanları sıralamasının son 2 ayda gösterdikleri performansa tarafından belirlendiğine dikkat çekildi.

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