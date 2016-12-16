Başkan Özaltun din görevlileriyle buluştu

KONYA (AA) – Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, şehir merkezindeki camilerde görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

Din görevlileri ile Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesinde verdiği yemekte buluşan Belediye Başkanı Murat Özaltun, 15 Temmuz’un unutulmaması gereken çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Beyşehir Belediyesi olarak da 15 Temmuzu unutturmayacaklarını ve unutulmaması adına da çok çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydeden Özaltun, demokrasisine, vatanına, bayrağına sahip çıkan toplumun her kesimiyle, vatandaşlar, müftü, din görevlileri, belediye personeli, siyasi parti ilçe teşkilatlarıyla bir ve bütün olarak o gece ve sonrasındaki demokrasi nöbetlerinde gösterdikleri beraberlikle 15 Temmuz’un geride kaldığını söyledi.

Müslüman coğrafyada akan kan ve gözyaşına da değinen Özaltun şöyle konuştu:

“Artık bu zulme bir son verilmesini arzu ediyoruz. 15 Temmuz bir kurtuluş savaşıydı aslında. Bunu hepimiz bugün artık çok iyi görüyoruz. Eğer 15 Temmuz günü bunlar başarılı olsaydı, biz Halep’ten daha kötü olabilirdik, biz Suriye’den daha kötü olabilirdik ve üzülerek söylüyorum ki bugün Halep’teki kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti olarak sadece biz sahip çıkıyoruz. Ama eğer Türkiye’de bizlerin başına böyle bir olumsuzluk gelseydi bilmiyorum bize sahip çıkan olur muydu.

Ben sanmıyorum ama. İnşallah Allah’ım ülkemizi o durumlara düşürmesin. Zira hep söylüyorlar ya ‘son kale Türkiye’ diye. Allah’ın izni ile bu son kale yıkılmayacak. Kardeşlerimiz için bu kale sonuna kadar dimdik ayakta kalacak.”

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Çelikoğlu ve din görevlilerine teşekkür plaketini, Belediye Başkanı Murat Özaltun ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol verdi.