Başkan Özaltun, KOMEK kursiyerleriyle buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, KOMEK bünyesinde açılan gitar kursunda eğitim görebilen kursiyerlerle bir araya geldi.

Beyşehir Belediye Meslek Merkezi’nin 3’üncü katında bulunan ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir KOMEK Kurs Merkezi’nde eğitim bölge çok sayıda kursiyer, açılan öbür branşlardaki kurslarda mesleki eğitim alıyor, bireysel yeteneklerini keşfediyor. KOMEK bünyesinde açılan gitar kursundan istifade eden kursiyerler, derslerin dışındaki vakitlerini de binanın koridorlarında gitar çalarak değerlendiriyor. Belediye Başkanı Murat Özaltun, yerinde ses akustiği sebebiyle koridorlarda gitar çalan kursiyerlerle mesai dışarıya raslantı karşılaşınca bir zaman sohbet etti. Kursiyer gençler, Başkan Özaltun için de gitar çalıp sanatsal yeteneklerini gözler önüne serdi. Özaltun, bir vakit dinlediği gitar resitalini bireysel sosyal paylaşım sitesindeki bireysel hesabından canlı olarak yayınlayınca, paylaşım izlenme rekorları kırdı.

Gençlerin her zaman yanına olduğunu bildiren Başkan Özaltun, KOMEK kurslarına katılan gençlerin katıldıkları kurslarla iş öğrenmenin yanında kişisel sanatsal becerilerini de ortaya çıkarabileceğini belirterek, “Bu manada Beyşehir’den de gelecekte büyük sanatçılar çıkması en büyük arzumuzdur” dedi.

Başkan Özaltun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e gençlere ilk kez iş almak üzere değişik branşlarda maharet kazandıran KOMEK’in ilçelerde de yaygınlaştırmasından nedeniyle teşekkür etti.