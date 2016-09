Başkan Özaltun, muhtarlarla istişare toplantısında buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, semt muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nden Taşköprü Aile Çayevi’nde düzenlenen toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Başkan Yardımcısı Halim Gümüşel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 4.Bölge Müdürü Memiş Kunt, KOSKİ Bölge Sorumlusu Ali Özdemir, ilçe merkezi ve dış mahallelerin muhtarları ile Belediye’nin bir takım bölüm müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak muhtarlar da dahil toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik içerisinde sürekli istişare ederek ilçeye hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. 15 Temmuz alçak darbe girişiminde milletin vatanın birlik ve beraberliğine sahip çıkarak yazdığı destana şive yapan Başkan Özaltun, bu millete ne dek hizmet edilse eksik olduğunu dile getirdi.

Beyşehir’e hizmet etmenin de ne dek tanrısal ve şerefli bir meslek olduğunu kesintisiz açıklama ettiklerini de anlatan Özaltun, “Bir defa daha 15 Temmuz’dan sonradan gördük ki bu ülke, sadece Beyşehir değil bu ülkenin vatandaşı hizmet etmeyi fazlasıyla yargı ediyor” dedi.

Beyşehir Belediyesi olarak semt muhtarlarıyla birlikte sorumluluk alanında bulunan 67 mahalleye birlikte hizmet ettiklerini açıklayan Özaltun, bu mahallelerde kendileri gibi yaşadığı yerleşim merkezine hizmet aşkıyla yanan muhtarlar olduğunu söyledi. “Bu dönemin, muhtarları, belediye başkanı, bu dönemde hizmet eden, kısacası herkes ayrı” diye konuşan Özaltun, “Sebebi ise burada ne çağırmak istediğimi 5 yıl sonra göreceksiniz. Birincil defa Büyükşehir Yasası uygulanmış olacak ve şu an şükürler olsun ama her bir köyümde, köyden mahalleye dönüşen yerde çöpler alınıyor mu? Kanalizasyon su tadilatları yapılıyor mu? Cenaze hizmetlerinde bir aksilik var mı ve bunların tümü Allah’ın izni ile yapılacak. Yalnızca köyden mahalleye dönüşen yerlerde yok 67 tane öbür mahallemizde büyüğünden küçüğüne hiç fark etmez bu hizmetler yapılıyor. Her bir köyden veya her bir beldeden mahalleye dönüşen yerlerde olsun çocuklarımızın oyun grupları olacak. Allah’ın izni ile ayırt etmeksizin her bir mahallemizde muhtarlarımızla, Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmanın kilitli taşı, soğuk ve sıcak asfaltı Allah’ın izni ile bitecek. Bu konuda içiniz dar olsun. İnşallah birlik ve beraberlik, abi kardeş çerçevesinde mahallelerimizde bunları yapacağız. Arkasından yeniden bir takım mahallelerimizde geçmiş dönemde çok amaçlı spor sahaları yaptık.Ve bundan sonraki süreçte de gene olmayan mahallelerimizde çocuklarımız için spor salonları yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer de, bugüne kadar ilçeye hizmet ederken toplumun her kesimi gibi semt muhtarlarıyla da istişare eden, tasa ve sorunlarını aralıksız dinleyen Belediye Başkanı Murat Özaltun’a yeniden kendilerini bir araya getirerek böyle bir görüşme tertip ettiği için teşekkür ettiğini açıklama etti.