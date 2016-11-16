Başkan Özaltun: “Sağlık sektöründeki eksikliklerimiz bir bir gideriliyor”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir’de sağlık durumu sektöründeki eksikliklerin ilçeye yapılan yatırımlarla her geçen gün bir bir giderildiğini söyledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ilçe merkezinde gerçekleştirilen bir açılış programında yaptığı konuşmada, Beyşehir’in sağlık hizmetleri ve yatırımları konusunda geldiği noktaya dikkat çekti. Beyşehir’de sağlık durumu alanına yapılan yeni yatırımlarla yaşanan eksikliklerin dönemlerinde tek tek giderilmeye başlandığını dile getiren Özaltun, “İşte, ilçemizin en büyük problemlerinden bir her birine bölge hastanemizin yokluğuydu. Allah’a şükürler olsun ama, bugün iktidarımızın gücü, milletvekillerimizin ve siyasilerimizin desteğiyle yapım çalışmaları son aşamaya gelen yeni devlet hastane binamız yükseldi, önümüzdeki günlerde de yapımı bitecek” dedi.

Beyşehir’de açılışını yaptıkları işyerinin sağlık alanında görülen eksikliklerden birini kapatacağını vurgulayan Özaltun, “Bu açık görülmüş olacak ama, bu hizmeti de ilçemizde vatandaşlarımıza sunmaya karar vermişler. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Bahtı Açık uğurlu olmasını diliyorum. Hem, Beyşehir’in bir evladı olarak, uzun yıllar yurtdışında da kaldıktan sonra memleketi olan Beyşehir’e dönüş yaparak afiyet sektörüne yatırım yapan hanımefendi hemşehrimiz gibi, öteki alanlarda da ilçe dışarıda yaşamış hemşehrilerimizi kendi uzmanlaşma alanlarındaki ayrı sektörlerde ilçemize yatırım yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin tek hilal görünümlü hastanesi tamamlanıyor”

Açılışa katılan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu da, Türkiye’nin tek hilal görünümlü hastanesinin Beyşehir’e kazandırıldığına aksan yaparak, “İnşallah fazla yakında tamamlanacak ve ilçemize o da hayata geçirilen diğer yatırımlar gibi hizmet vermeye başlayacak” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, Beyşehir’e kazandırılacak yeni Adliye Sarayı’na ilişkin değerlendirmelerde de yer alan Babaoğlu, “Geçen hafta itibariyle Yeni Adliye binamızın ihale süreci de başladı. Bir yana da, belediye başkanımız, ilçe başkanımızla birlikte, teşkilatlarımızla beraber Beyşehir’imize doğalgaz getirilmesi ile ilgili Enerji Bakanlığı nezdinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yalnızca Beyşehir yok, çevresindeki ilçelere de yeni yeni yatırımlar kazandırmak için hep beraber, el ele vererek, gece gündüz demeden çaba gösteriyoruz. Allah hepimizin yolunu açık etsin” diye konuştu.

Babaoğlu, konuşmasının sonunda sağlık durumu alanındaki özel sektör yatırımlarının da kendileri için çok kayda değer olduğuna dikkati çekerek, “Bu özel sektör yatırımları devlet yatırımlarına ilave olarak, destekleyici olarak çok manâlı. Biz, burayı herhangi bir özel sektör ya da millet yatırımı gibi yok, devlet yatırımlarına katkı maddesi sağlayan, destek olan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu yatırımın, bu işyerinin, böyle bir işletmenin Beyşehir’e kazandırılması yolunda gösterdikleri gayretten nedeniyle kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah, Beyşehir’in sağlığına sağlık durumu katsın diye temenni ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.